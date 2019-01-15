إنفجار وإطلاق نار بمجمع في كينيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد شهود عيان ومراسل وكالة فرانس برس وقوع انفجار أعقبه إطلاق نار لا يزال مستمراً في مجمع يضم فندقا ومكاتب في أحد أحياء نيروبي بعد ظهر الثلاثاء.

وقال رجل يعمل في مكاتب فندق دوسيت "كانت هناك قنبلة، وهناك إطلاق نار كثيف". وسمع دوي الانفجار في مكاتب فرانس برس على بعد نحو 5 كلم، وأفاد مراسل للوكالة أرسل إلى الموقع عن تبادل إطلاق نار بين مسلحين وقوات

الأمن. ولم يتضح بعد ما اذا كانت الاحداث مرتبطة بسرقة أو بهجوم.

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مصدر الصورة: My Dayton Daily News