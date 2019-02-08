إندونيسيا تعثر على 193 بنغلاديشياً محبوسين في متجر

أخبار الآن | سومطرة - إندونيسيا ( أ ف ب )



ذكر مسؤول بإدارة الهجرة، الخميس، أن الشرطة الإندونيسية عثرت على 193 مواطناً من بنغلاديش محبوسين في متجر بعدما أغراهم مهربو البشر بوعد بإدخالهم ماليزيا.

وقال رئيس إدارة الهجرة في سومطرة الشمالية إن الرجال دخلوا إندونيسيا كسائحين عن طريق بالي ومدينة يوجياكارتا بنية الذهاب إلى ماليزيا للعمل.



وأضاف فيري مونانج سيهايت "هم ضحايا تهريب البشر وتم استدراجهم إلى هنا"، مشيراً إلى أن الرجال كانوا محبوسين في مدينة ميدان بجزيرة سومطرة.



وأفاد سيهايت بأن السلطات نقلت الرجال، الذين جرى وصفهم بأنهم في صحة جيدة لدى العثور عليهم ليل الثلاثاء، إلى مركز لاحتجاز المهاجرين وسيعادون إلى بنجلاديش.

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