أمريكا تدعو إيران لوقف محاولات إطلاق أقمار صناعية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (رويترز)



قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها علمت بتقارير عن محاولة إيرانية فاشلة لإطلاق قمر صناعي في الفضاء الشهر الماضي ودعت طهران إلى وقف الأنشطة التي تنتهك قرارات الأمم المتحدة.

وقال روبرت بالادينو المتحدث باسم الوزارة في أول إفادة صحفية له منذ بداية العام إن واشنطن تواصل دعوة النظام الإيراني إلى الوقف الفوري لكل الأنشطة التي تتعارض مع قرار مجلس الأمن بما في ذلك إطلاق المركبات الفضائية.

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