ترامب: لن نغض الطرف عن نظام التطرف في إيران

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على أن بلاده تواجه الإرهاب ودعاته في مختلف أنحاء العالم، ومن بينهم النظام الإيراني المتطرف.

وأكد ترامب أن واشنطن، لن تغض الطرف عن نظام يهتف الموت لأميركا، منوهاً أنه يتوجب على بلاده مواجهة هذه الكراهية في أي مكان.

وقال ترامب في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس الأمريكي: "عملنا دائما على مواجهة دعاة الإرهاب، ومن بينهم النظام المتطرف في إيران".

وأضاف: "لقد تصرفت حكومتي بشكل حاسم لمواجهة الدولة الراعية للإرهاب في العالم، ومن بينها النظام الراديكالي في إيران".

وأوضح الرئيس الأميركي أنه "لضمان عدم حصول هذه الديكتاتورية الفاسدة على أسلحة نووية، انسحبت الولايات المتحدة من الصفقة النووية الإيرانية الكارثية".

وأشار ترامب خلال خطابه إلى حزمة العقوبات الثانية التي فرضتها الإدارة الأميركية على النظام الإيراني قبل أشهر، بسبب دورها المزعزع للاستقرار في المنطقة والعالم.

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