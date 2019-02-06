الشيوخ الأمريكي يقر قانوناً يعاقب سوريا

أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على سوريا وحلفائها.

وينص المشروع على فرض عقوبات على الحكومة السورية، والأنظمة التي تدعمه مثل إيران وروسيا، في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي أو قطع غيار الطائرات التي تمد بها الشركات مؤسَسة الطيران السورية، أو من يشارك في مشاريع البناء و الهندسة التي تقوم بتنفيذها الحكومة السورية أو التي تدعم صناعة الطاقة في سوريا. كما ينص على فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة يتعامل مع النظام السوري أو يوفر له التمويل.

ونال مشروع "قانون تعزيز أمن أمريكا في الشرق الأوسط"، الذي طرحه زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، تأييد 77 سيناتوراً مقابل 23 صوتاً معارضاً.

إضافة إلى ذلك، تلزم الوثيقة الرئيس بتقديم استراتيجية مساعدات إنسانية للسكان السوريين للكونغرس في غضون 180 يوماً، كما يكلف وزارة الخزانة بالبت فيما إذا كان البنك المركزي السوري متورطًا في غسيل الأموال وفرض عقوبات عليه، إذا تأكد الأمر.

وفي الشأن السوري أيضا يتضمن مشروع القرار تعديلا أيده مجلس الشيوخ في وقت سابق، يلزم ترامب بـ "التأكد" من هزيمة "داعش" نهائياً قبل سحب القوات الأمريكية من سوريا.

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