واشنطن تطلب ترحيل اسرى داعش من سوريا إلى بلدانهم

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (ا ف ب)

دعت الولايات المتحدة، الدول، الاثنين، إلى استعادة مواطنيها الذين التحقوا بتنظيم داعش من سوريا ومحاكمتهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، روبرت بالادينو، في بيان إن "الولايات المتحدة تدعو الدول الأخرى إلى استعادة ومحاكمة مواطنيها" الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية .

وبعد أسابيع من دراسة الدول الحليفة لمسألة ما يمكن أن تفعله بشأن المتطرفين الباقين في سوريا، أعلنت الولايات المتحدة بوضوح تفضيلها ترحيلهم إلى بلدانهم.

وأعلنت واشنطن أن قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد تحتجز المتطرفين "بشكل آمن وإنساني".

ولعبت تلك القوات دوراً كبيرا في هزيمة تنظيم داعش، وحذرت من أنها لن تتمكن من حراسة سجونها عند رحيل القوات الأمريكية من سوريا.

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