مصرع 7 ارهابيين في مواجهات مع الأمن المصري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قتل 7 إرهابيين، الاثنين، في مواجهة مع قوات الشرطة بمدينة العريش، في محافظة شمال سيناء شرقي مصر.

وذكر بيان لوزارة الداخلية المصرية أن قطاع الأمن الوطني "رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة عمليات عدائية ضد المنشآت الحيوية بالمدينة".

وأضاف البيان أن "قوات الأمن داهمت الخلية التي بادر عناصرها بإطلاق النار بكثافة على القوات".

وأشار البيان إلى أن قوات الشرطة تعاملت مع أعضاء الخلية "مما أسفر عن مصرع 7 في صفوف الإرهابيين"، كما عثر بحوزتهم على 5 بنادق و3 عبوات متفجرة.

وتكافح السلطات الأمنية في مصر للقضاء على مجموعات مسلحة تنتشر في شبه جزيرة سيناء، أخطرها على الإطلاق تنظيم "أنصار بيت المقدس" الموالي لتنظيم "داعش".

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