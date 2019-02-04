مصر تحبط محاولة تهريب 26 قطعة أثرية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أحبطت الأجهزة الأمنية المصرية محاولة تهريب 26 قطعة أثرية عند سفر أحد الركاب بمطار الغردقة الدولي.

وأشار البيان إلى أنه بعرض القطع على الوحدة الأثرية بمطار الغردقة أقرت بأثريتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أن إدارة شرطة مطار الغردقة تمكنت "من ضبـط راكب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات، وبحوزته 26 قطعة يشتبه في أثريتها، مخفاة ضمن أمتعته".

وأضافت الوزارة، على حسابها في فيسبوك، أن القطع المهربة، عبارة عن "تمثال من الأوشابتي بطول 24 سنتيمترا، مصنوع من الطين المحروق، وملفوف بالكتان، مدون عليه كتابات هيروغليفية، و3 قطع من توابيت فرعونية، مدونة عليها كتابات هيروغليفية، وعقد من الفينس الأزرق والأخضر، و3 تمائم فرعونية صغيره الحجم مصنوعة من الفينس".

كما عثرت الشرطة بحوزة الراكب على "جعران صغير الحجم مصنوع من العاج، وجعران متوسط الحجم عليه كتابات باللغة الهيراطيقية، و5 عملات معدنية ترجع للعصر اليوناني الروماني، ومسرجة منقوش عليها وجه الإله حتحور،

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