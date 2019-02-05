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ماي تزور بروكسل الخميس لبحث بريكست

أخبار الآن | بروكسل – بلجيكا (أ.ف.ب)

أعلن ناطق باسم المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستحضر الى بروكسل صباح الخميس 

للقاء رئيس المفوضية جان كلود يونكر, وبحث بريكست , في حين يثير رفض البرلمان البريطاني الاتفاق , مخاوف متزايدة من خروج بدون اتفاق.

وقبل أقل من شهرين على موعد خروج بريطانيا المرتقب في 29 آذار/مارس، أعلن المسؤولون الأوروبيون وبينهم يونكر عدة مرات أنه لن يُعاد التفاوض بشأن الاتفاق الذي أبرم بين الاتحاد الاوروبي وماي. 
 

 

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