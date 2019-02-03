ماي تنفي تحديد موعد الانتخابات عامة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نفى مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نية تحديد السادس من حزيران/يونيو كموعد لإجراء الانتخابات العامة.

وكانت ماي قد قالت في وقت سابق، إن الانتخابات العامة حاليًا ليست في المصلحة الوطنية للبلاد.



وقالت متحدثة باسم مكتب رئيسة الوزراء إن التقرير "غير صحيح مئة بالمئة".

وذكر التقرير أن مستشاري ماي يدرسون إجراء الانتخابات في السادس من يونيو في حال سيناريو تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 29 مارس.

وأضافت أن "إجراء انتخابات العامة سيعمق الانقسامات عندما نحتاج إلى الوحدة، وسيؤدي إلى الفوضى عندما نحتاج إلى اليقين".





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