الاتحاد الأوروبي يدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دعت فيديريكا موغيريني، مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس بين الهند وباكستان.

وأغلقت باكستان، اليوم الأربعاء، مجالها الجوي حتى إشعار آخر بعد قليل من إعلانها إسقاط طائرتين لسلاح الجو الهندي، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين الجارتين.

وقالت هيئة الطيران المدني الباكستانية في بيان، "إنه تم إغلاق المجال الجوي رسميا حتى إشعار آخر".

كما أعلنت السلطات الهندية تعلق الرحلات الجوية في مطار "أمريتسار" الدولي.

وطالب وزير الخارجية الباكستاني، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الثلاثاء، بالمساعدة على تخفيف التوتر الذي تصاعد بشدة بين بلاده والهند، بعد تفجير انتحاري شهده الجزء الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه، وحمّلت نيودلهي "إسلام آباد" المسؤولية عنه.

وتأتي مناشدة باكستان بعد أيام من تصاعد التوتر بين الخصمين القديمين عقب تفجير انتحاري نفسه قرب قافلة للشرطة الهندية في الجزء الذي تسيطر عليه الهند في كشمير يوم الخميس الماضي، فقتل ما لا يقل عن 40 من قوات الأمن.

واستدعت باكستان، الإثنين، سفيرها لدى الهند لإجراء مشاورات على خلفية توترات متصاعدة بين البلدين الجارتين.

كانت الهند قد استدعت سفيرها في إسلام آباد، الأسبوع الماضي؛ لمناقشة العلاقات الباكستانية في أعقاب تفجير انتحاري في منطقة كشمير المتنازع عليها.

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