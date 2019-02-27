استمرار التصعيد بين باكستان والهند

أخبار الآن | إسلام آباد - باكستان - (أ ف ب)

أسقط الجيش الباكستاني اليوم, الأربعاء طائرتين تابعتين لسلاح الجو الهندي داخل مجالها الجوي في كشمير، واعتقل طيارا هنديا كما أعلن متحدث عسكري.

وفي سياق متصل أكدت وزيرة الخارجية الهندية شوشما سواراج خلال زيارتها للصين، أن بلادها لا تريد المزيد من التصعيد مع باكستان بعد الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات هندية في الأراضي الباكستانية، لكنها مستعدة إذا أجبرت على ذلك.

وقالت الوزيرة إن بلادها ضربت الثلاثاء هدفاً "محدوداً"هو معسكر تدريبي لتنظيم متشدّد تبنّى قبل أسبوعين هجوماً انتحارياً قتل فيه 41 عسكرياً هندياً في الشطر الهندي من كشمير.

وأشارت سواراج إلى أنّ "الهند لا تريد تصعيداً" و"ستواصل التصرّف بمسؤولية وبضبط النفس"، وفقا لوكالة فرانس برس

بالمقابل، قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي إنه ينبغي على الهند "إعمال العقل" بشكل أكبر، محذرا نيودلي من تحدي بلاده

كما أكدت الخارجية الباكستانية شن مقاتلات باكستانية غارات جوية في المجال الجوي للشطر الهندي من كشمير، بعد غارات هندية يوم الثلاثاء استهدفت الشطر الباكستاني من المنطقة المتنازع عليها.

وأكد قرشي إنه يتعين "على الأمة ألا تقلق بشأن التصرف الهندي لأن المدافعين عن البلد مستعدون تماما للرد على أي مغامرة غير محسوبة".

وفي سياق متصل حضّت الولايات المتحدة ، الجارتين النوويتين اللدودتين، على "ضبط النفس" بعد ارتفاع منسوب التوتر بينهما |إلى مستويات خطيرة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان "نحضّ الهند وباكستان على ممارسة ضبط النفس وتجنّب التصعيد بأي ثمن"، مشيراً إلى أنه تباحث هاتفيا مع نظيريه الهندي والباكستاني في التصعيد العسكري الأخير بين دولتيهما.

المزيد:

باكستان تتهم سلاح الجو الهندي بانتهاك المجال الجوي فوق كشمير