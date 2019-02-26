باكستان تتهم سلاح الجو الهندي بانتهاك المجال الجوي فوق كشمير

أخبار الآن | باكستان - (أ ف ب)

أعلنت باكستان فجر الثلاثاء أنّ مقاتلات هندية اخترقت مجالها الجوي فوق "خط المراقبة" في كشمير الذي يمثّل عملياً خط الحدود في هذه المنطقة المتنازع عليها بين البلدين،

مؤكّدة أنّ مقاتلاتها تصدّت للطائرات الهندية وأرغمتها على العودة أدراجها.

وقال المتحدّث باسم الجيش الباكستاني الميجور جنرال آصف غفور في تغريدة على تويتر إنّ "سلاح الجو الهندي اخترق خط المراقبة" الذي يفصل بين شطري إقليم كشمير المقسّم بين الهند وباكستان، مؤكّداً أنّ المقاتلات الهندية اضطرّت للانسحاب بعد تصدّي مقاتلات باكستانية لها.

وأضاف أنّ المقاتلات الهندية "ألقت على عجل عبوة ناسفة لدى فرارها، سقطت قرب بالاكوت، ولم تسفر عن ضحايا أو أضرار".

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