السعودية توقع 8 اتفاقيات مع باكستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وقَّع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، 8 اتفاقيات بين البلدين قيمتها 20 مليار دولار.

إذ تضم الاتفاقيات ثلاث مذكراتَ تفاهم للاستثمار في قطاعات النفط والطاقة المتجدّدة والمعادن خلال الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي إلى باكستان.

وشملت الاتفاقيات مصفاة أرامكو في ميناء غوادار الباكستاني بقيمة 10 مليارات دولار.

كما تركز الاتفاقيات على توفير الفرص للشباب لتمكينهم من لعب دور رئيس في التنميتين الاجتماعية والاقتصادية.

وتبلغ قيمة الاستثمارات ـ المتضمنة في الاتفاقيات الموقعة بين السعودية وباكستان في مختلف القطاعات ـ 20 مليار دولار.

وأقام رئيس الوزراء الباكستاني حفل استقبال لولي العهد السعودي، عقب توقيع الاتفاقيات.

وقال عمران خان: "نشكر ولي العهد السعودي على الزيارة، وكنا نتمنى إقامة أطول".

بدوره، قال الأمير محمد بن سلمان، إن باكستان دولة عزيزة على الشعب السعودي بكافة أطيافه، مشيراً إلى أن باكستان "ستصبح قوية قريباً، وسنكون شركاء كما كنا دوماً".

وأضاف "نعمل على توسيع الشراكة الاقتصادية، ومن بينها قطاع السياحة. كلنا ثقة بالمستقبل المشترك والمشرق بين السعودية وباكستان. وقد وقعنا اتفاقيات مشتركة بقيمة 20 مليار دولار".

وأوضح ولي العهد السعودي أن لديه "إيماناً في منطقة الشرق الأوسط ونراهن على مستقبلها".

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