وزير الخارجية الأمريكي يدين أعمال العنف في فنزويلا

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (ا ف ب)

دان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعمال العنف التي ترتكبها قوات النظام الفنزويلي، وذلك بعد إطلاق قوات الرئيس نيكولاس مادورو النار على متظاهرين واضرام النار في شاحنات محمّلة بالمساعدات عند الحدود بين فنزويلا والبرازيل.

واسفرت اعمال العنف التي ارتكبتها قوات النظام الفنزويلي إلى مقتل شخصين وجرح أكثر من 300 آخرين.

وقال بومبيو على حسابه في تويتر "تدين الولايات المتحدة الهجمات على المدنيين في فنزويلا التي ترتكبها عصابات مادورو..هذه الهجمات تسببت بحصول وفيات وإصابات".

وأضاف بومبيو "نعرب عن تعاطفنا العميق مع عائلات الذين قتلوا بسبب هذه الأعمال الاجرامية، ونشاركهم مطالبتهم بالعدالة".

واشار وزير الخارجية الامريكي إلى أن الولايات المتحدة "ستتخذ اجراءات" لدعم ديموقراطية فنزويلا.

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