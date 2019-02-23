البيت الأبيض "يدين بشدة" استخدام فنزويلا للقوة

أخبار الآن | كراكاس - فنزويلا - (ا ف ب)

أعلن البيت الابيض أن الولايات المتحدة "تدين بشدة" استخدام الجيش الفنزويلي للقوة بعد قتل شخصين من السكان الاصليين في فنزويلا , خلال محاولتهما منع جنود من اغلاق معبر حدودي مع البرازيل.

واوضح بيان للبيت الأبيض "تدين الولايات المتحدة بشدة استخدام الجيش الفنزويلي للقوة ضد مدنيين عزّل ومتطوعين أبرياء عند حدود فنزويلا مع البرازيل".

واضاف أن الرئيس الانتقالي خوان غوايدو طلب مساعدةً انسانية عاجلة من المجتمع الدولي من أجل شعب بلاده، بينما نظام مادورو أعطى أوامر باغلاق الحدود وقمع هؤلاء الذين يحاولون ادخال المساعدات الى البلاد".

وتابع "يجب على الجيش الفنزويلي أن يسمح للمساعدات الانسانية بدخول البلاد بطريقة سلمية. العالم يراقب".

وتحولت المساعدات الانسانية الى محور رئيسي في الصراع على السلطة بين الرئيس نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي اعترفت به 50 دولة بعد اعلان نفسه رئيسا انتقاليا.

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