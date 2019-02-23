مقاتلو داعش الأجانب.. قضية تؤرق العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسيل تفّال)

طالبت الولايات المتحدة الدول الأوروبية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سوريا بسبب انضمامهم لداعش، لكن واشنطن لم تطبق هذا الإجراء على مواطنيها المنضمين لداعش..

و مؤخرا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّه أمر بمنع عودة الأمريكية هدى المثنى من سوريا إلى الولايات المتحدة.

هناك العديد من النساء الأجنبيات اللواتي يواجهن المصير ذاته عقب انهيار التنظيم، فالبريطانية شميمة بيغوم منعت أيضا من العودة إلى بلادها.

وإلى مخيم الهول المخصص لعائلات داعش، وصلت فرنسيتان تدعيان كلويه وشيماء بعد فرارهما من آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا بدافع الجوع أكثر من الندم.

وكانت الأمم المتحدة كشفت أنّ "أكثر من 40 ألف مقاتل أجنبي من 110 دول، كانوا قد سافروا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى الجماعات الإرهابية".

وتبقى قضية المقاتلين الأجانب المنضمين لداعش، إحدى القضايا الناتجة عن انهيار التنظيم الإرهابي والتي تؤرق الدول الأجنبية والعالم.



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