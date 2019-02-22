عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

العثور على أكبر مقبرة جماعية لضحايا داعش 

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عثر على أكبر مقبرة جماعية تضم أكثر من 3000 جثة، من ضحيا إرهاب داعش على مشارف مدينة الرقة السورية. 

وقد تم تحديد ثمانية مقابر جماعية أخرى على مشارف المدينة الواقعة شمال سوريا، والتي تعد دليلا على جرائم التنظيم.

علم رجال الإنقاذ بموقع هذه المقابر في ضاحية الفخيخة الزراعية الشهر الماضي، أي بعد أكثر من عام على استعادة المناطق التي كان يحتلها التنظيم.

ويأتي هذا الكشف في وقت يقارب فيها داعش على الانتهاء، بعد هجوم سوريا الديمقراطية على آخر معاقله ومحاصرته في قرية الباغوز شرقي سوريا.

وكان تنظيم داعش يزرع الرعب في المناطق التي احتلها من خلال إعدامات وحشية وعقوبات يطبقها على كل من يعارضه.

المزيد:

اعتقال 3 عناصر من داعش شرقي سوريا

#إرهاب #داعش #سوريا #أخبار عربية

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...