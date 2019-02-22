العثور على أكبر مقبرة جماعية لضحايا داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عثر على أكبر مقبرة جماعية تضم أكثر من 3000 جثة، من ضحيا إرهاب داعش على مشارف مدينة الرقة السورية.

وقد تم تحديد ثمانية مقابر جماعية أخرى على مشارف المدينة الواقعة شمال سوريا، والتي تعد دليلا على جرائم التنظيم.

علم رجال الإنقاذ بموقع هذه المقابر في ضاحية الفخيخة الزراعية الشهر الماضي، أي بعد أكثر من عام على استعادة المناطق التي كان يحتلها التنظيم.

ويأتي هذا الكشف في وقت يقارب فيها داعش على الانتهاء، بعد هجوم سوريا الديمقراطية على آخر معاقله ومحاصرته في قرية الباغوز شرقي سوريا.

وكان تنظيم داعش يزرع الرعب في المناطق التي احتلها من خلال إعدامات وحشية وعقوبات يطبقها على كل من يعارضه.

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