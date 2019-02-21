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اعتقال 3 عناصر من داعش شرقي سوريا

أخبار الآن | دير الزور – سوريا (متابعات) 

داهم أفراد من قوات سوريا الديمقراطية، بغطاء من الطيران المروحي التابع للتحالف الدولي منزلاً في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

القوات اعتقلت 3 أشخاص من الجنسية العراقية ممن يرجح أنهم أفراد من تنظيم داعش كانوا متوارين في المنزل في تحضيراتهم للخروج هرباً إلى خارج المنطقة، حيث شهدت المنطقة إطلاق نار كثيف بالتزامن مع عملية المداهمة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان علم أن قوة من قوات سوريا الديمقراطية عمدت مساء الاثنين الـ 18 من شهر فبراير الجاري، وبغطاء من مروحيات تابعة للتحالف الدولي، على مداهمة قرى ضمان والحجنة بالقرب من مدينة البصيرة بريف ديرالزور الشرقي، حيث أسفرت الحملة الأمنية هذه عن خسائر بشرية، إذ قضى شخصين اثنين من الجنسية العراقية في قرية ضمان، ورجل زوجته من الجنسية العراقية أيضاً في قرية الحجنة. 

على صعيد متصل علم المرصد السوري أن التحالف الدولي عمد إلى تنفيذه عملية إنزال جوي في قرية الحلوة بالقرب من بصيرة شرق دير الزور، حيث قتل خلال العملية أحد الأمنيين البارزين لدى تنظيم داعش  وهو من الجنسية العراقية. 

ونشر المرصد السوري منذ ساعات، أن عنصراً من داعش  عمد إلى تفجير نفسه بحزام ناسف ليل أمس الاثنين عند أحد مقرات قوات سوريا الديمقراطية في بلدة الكسرة بريف دير الزور، ما أسفر عن سقوط جرحى في صفوف عناصر قوات سوريا الديمقراطية، وذلك في إطار الاستهدافات والعمليات المتواصلة التي يعمد التنظيم الإرهابي عبر خلاياه لنفيذها ضمن مناطق قسد سواء في دير الزور أو الرقة أو الريف الحلبي.

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    اعتقال 3 عناصر من داعش شرقي سوريا داهم أفراد من قوات سوريا الديمقراطية، بغطاء من الطيران المروحي التابع للتحالف الدولي منزلاً في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.
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