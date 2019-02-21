نهاية داعش رهن بإجلاء المدنيين من شرقي سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تتوقع قوات سوريا الديمقراطية انتهاء عمليات إجلاء المدنيين من آخر معقل لداعش شرقي الفرات، اليوم الخميس، وفق ما ذكر مسؤول في القوات المدعومة من الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول في القوات الكردية مصطفى بالي قوله "ستستأنف قوات سوريا الديمقراطية هجماتها ضد من تبقى من مسلحي داعش بعد انتهاء عملية إجلاء المدنيين".

و بعد سلسلة من الهزائم في عام 2017، تعد قرية الباغوز الواقعة على الحدود العراقية، آخر بقعة يحتلها التنظيم الإرهابي المتطرف في منطقة وادي نهر الفرات، والتي أصبحت آخر معقل رئيسي لداعش في العراق وسوريا.

وكان أكثر من 2000 مدني قد غادروا من قرية الباغوز عبر حافلات نقلتهم إلى خارج المنطقة في حين تتابع القوات معاركها ضد تنظيم داعش في المنطقة إذ شوهدت طائرات التحالف تحلق في الأجواء، بينما سمع دوي المعارك بشكل متقطع في المنطقة التي تحاصرها قوات سوريا الديموقراطية.

وقال بالي: "لا نستطيع اقتحام الباغوز دون التأكد من إجلاء المدنيين بشكل كامل".

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية دعت الاثنين 18 شباط /فبراير إلى بقاء ما بين 1000و1500 من القوات الدولية في سوريا لضمان الهزيمة التامة لداعش، في حين قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، إنه لا يزال ينفذ أمر الانسحاب.

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