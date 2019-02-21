كتالونيا: احتجاجات على محاكمة انفصاليين

أخبار الآن | برشلونة – إسبانيا (أ ف ب)

قطع انفصاليون طرقات وسكك حديد اليوم الخميس في كتالونيا خلال إضراب ليوم واحد احتجاجاً على محاكمة 12 من قادتهم بعد أن أعلنوا إنفصالهم عن إسبانيا في تشرين الأول/أكتوبر 2017.

المتظاهرون الأكثر تشدداً في المجموعات الإنفصالية قطعوا حوالي 20 طريقاً منها الطريق السريع التي تربط كاتالونيا بفرنسا وسكتي حديد. وقرابة الظهر نزلوا إلى الشوارع لقطع حركة السير في محطة.

وتدخلت الشرطة في عدة مواقع لإعادة حركة السير إلى طبيعتها وأوقفت متظاهرين. وأصيب 22 شخصا بجروح طفيفة بينهم ستة شرطيين بحسب الأجهزة الطبية في المنطقة.

وظهراً تجمع أكثر من ألف متظاهر في ساحة جامعة برشلونة ملوحين بالأعلام الإنفصالية. وكانت تظاهرة أخرى مقررة في وقت لاحق اليوم في جادة مركزية في برشلونة.

وكانت وسائل النقل العام تعمل ببطء شديد. لكن معظم المحال التجارية في مركز برشلونة بقيت مفتوحة.

ودعت إلى الإضراب نقابة الإنفصاليين الصغيرة إحتجاجا على محاكمة زعماء سياسيين سابقين بدأت في 12 شباط/فبراير أمام المحكمة العليا في مدريد.

ويحاكم هؤلاء لتنظيم في تشرين الأول/أكتوبر 2017 إستفتاء محظور حول تقرير المصير وأعلنوا على هذا الأساس استقلال كتالونيا.

المزيد: