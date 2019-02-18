عشرات الحرائق تجتاح شمال إسبانيا

أخبار الآن| مدريد - اسبانيا - (وكالات)

عمل أكثر من 700 شخص مساء الأحد على محاولة إخماد حرائق في شمال إسبانيا يبلغ عددها نحو خمسين، بعضها مفتعل، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وجاء في بيان للحكومة المحلية في كانتابريا "يعمل 760 شخصا من مختلف الأجهزة على محاولة إخماد 48 حريقا مشتعلا"، مشيرا إلى إحصاء خمسين حريقا خلال النهار.

وأعلنت حكومة كانتابريا أنه ومنذ الإعلان عن اندلاع أولى الحرائق في هذه المنطقة الجبلية يوم الخميس "لم تُسجّل أي خسائر بشرية، وقد اندلعت غالبية الحرائق في مناطق نائية لا تهدّد سلامة السكان أو البنى التحتية".

اقرأ أيضا:

إخلاء فندق في سنغافورة بعد انفجارات وحريق