8 قتلى بحريق في بنغلادش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قتل 8 أشخاص وأصيب 50 آخرون، في حريق اندلع بأكثر من 200 منزل في منطقة عشوائيات ببنغلادش.حسبما قالت الشرطة ورجال الإطفاء.

ورجح رجال الإطفاء أن الحريق نجم عن تماس كهربائي.

ونادرا ما تتبع إجراءات السلامة في بنغلادش، حيث تودي الحوادث على اختلافها، بأرواح المئات كل عام.

والعشوائيات هي مناطق سكنية غير منظمة بنيت في الغالب بدون ترخيص وقد تفتقر لأبسط مقومات السلامة.

ونادرا ما تتبع إجراءات السلامة في بنغلادش، حيث تودي الحوادث على اختلافها، بأرواح المئات كل عام.

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