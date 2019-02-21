غوايدو على الحدود الكولومبية لإدخال المساعدات الإنسانية

أخبار الآن | كراكاس – فنزويلا (أ ف ب)

غادر المعارض الفنزويلي خوان غوايدو ، كراكاس متجهاً إلى الحدود الكولومبية.

غوايدو الذي نصّب نفسه رئيساً بالوكالة يحاول شخصياً إدخال مساعدات إنسانية أمريكية يرفضها الرئيس نيكولاس مادورو، حيث قال متحدث باسمه إنه في طريقه إلى الحدود الكولومبية مؤكداً أن غوايدو غادر كراكاس ليقطع مسافة 900 كلم تفصل بين العاصمة والحدود.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس أن قافلة من نحو عشر آليات غادرت كراكاس بدون التمكن من القول ما إذا كان غوايدو فيها أو أنه غادر في موكب آخر.

وتشكل خطوة غوايدو تحدياً يمكن أن يؤدي إلى مواجهة مع الرئيس مادورو.

وبأوامر من مادورو، عزز الجيش أمن الحدود وأغلق جسراً حدودياً مهماً لمنع المساعدات من دخول البلاد من كوكوتا في كولومبيا التي تكدست فيها أطنان المساعدات.

ورغم أنه لم يتضح تماما ما الذي يعتزم غوايدو فعله، إلا أنه يقول إنه جند مئات آلاف من المتطوعين في الأيام الأخيرة لإدخال المساعدات وتوزيعها.

والأربعاء حشد سائقي الحافلات للتوجه إلى الحدود لنقل المساعدات للشعب الفنزويلي الذي يعاني من نقص المواد.

وصرح بينما كان يقف على ظهر شاحنة بين مجموعة من أنصاره "رغم أنهم يصوبون الأسلحة تجاهنا - وجميعنا تلقينا تهديدات ورصاصات مطاطية وحتى رصاصات حية - نحن لا نشعر بالخوف".

وقال "سنبقى في الشوارع بصدور عارية مطالبين بالحرية لكل الفنزويليين".

وأصبحت شحنات الأغذية والأدوية للشعب الذي يعاني من الأزمة، محل تركيز رئيسي في الصراع بين مادورو وغايدو.

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