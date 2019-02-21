غوايدو يطالب الأمم المتحدة بالدعم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن مكتب غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا لفنزويلا بالوكالة، أنه سيغادر العاصمة كراكاس اليوم الخميس متوجها إلى الحدود مع كولومبيا، على رأس حشد من أنصاره ونواب من الجمعية الوطنية، لإدخال مساعدات إنسانية أمريكية إلى بلاده.

ودعت كراكاس 50 دولة على الأقل لمساندتها في مطالبتها الأمين العام للأمم المتحدة بوقف التلويح بتدخل عسكري ضدها.

ويرفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السماح بدخول المساعدات الأمريكية مبررا رفضه بأن هذه المساعدات هي ستار لخطة أمريكية للتدخل في بلاده.

وكان غوايدو تعهد السبت بإدخال المساعدات الإنسانية الأمريكية المكدسة على حدود فنزويلا، متحديا بذلك الرئيس الفنزويلي الذي يحظى بدعم وتأييد القيادة العسكرية في فنزويلا، وساهمت في منع إدخال المساعدات من كولومبيا حتى الآن.

يشار إلى أن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو حذر الثلاثاء من أن القوات المسلحة "منتشرة في حالة تأهب على طول حدود البلاد لمنع أي انتهاك لسلامة أراضيها"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

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