ترامب يمنع عودة الداعشية من سوريا ومحاميها يؤكد أنها أمريكية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة ( أ ف ب )

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنّه أمر بمنع عودة الداعشية هدى المثنّى من سوريا إلى الولايات المتّحدة، في حين أكّد محاميها أنّها مواطنة أميركية مناقضاً بذلك إعلان واشنطن أن الشابة المولودة في الولايات المتحدة ليست مواطنة أميركية.

وقال ترامب في تغريدة "أمرت وزير الخارجية مايك بومبيو، وهو موافق تماماً، بعدم السماح بعودة هدى المثنّى إلى البلاد" من سجنها في شمال شرق سوريا، وذلك بعد بيان للخارجية قالت فيه إن الشابة البالغة من العمر 24 عاماً ليست مواطنة أميركية.

غير أنّ حسن شلبي محامي هدى المثنّى أكّد بعيد تغريدة ترامب أنّ موكّلته مواطنة أميركية مولودة في نيوجرسي.

وقال المحامي لوكالة فرانس برس إنّ "هدى المثنّى ولدت في نيوجيرسي في 1994 بعد أشهر عديدة من انتهاء عمل والدها كدبلوماسي".

ويحرم القانون الأميركي أبناء الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في الولايات المتّحدة الذين يولدون في هذا البلد من الحقّ في الحصول على الجنسية الأميركية بصورة تلقائية إذا ما ولدوا أثناء مزاولة والديهم العمل الدبلوماسي.

وأكّد المحامي أنّ موكّلته المعتقلة لدى قوات سوريا الديمقراطية في سوريا والتي ترغب بالعودة إلى الولايات المتّحدة "كان بحوزتها جواز سفر صالح" عندما غادرت إلى سوريا في 2014 للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال في وقت سابق الأربعاء إنّ المثنّى "ليست مواطنة أميركية، وليس عندها اي مسوّغ قانوني أو الحقّ في الحصول على جنسيّة ولن يتم السماح لها بدخول الولايات المتحدة".

وكانت واشنطن، التي تسعى لإعادة مقاتلين أجانب معتقلين في شمال شرق سوريا إلى بلدانهم لمحاكمتهم فيها، ذكرت سابقاً أنّها تدرس قضية الداعشية المعتقلة لدى الأكراد في سوريا.

والمثنّى ولدت في الولايات المتحدة لأبوين من اليمن أصبحا مواطنين، وفقاً لمشروع مكافحة التطرّف في جامعة جورج واشنطن.

وفي أواخر عام 2014 ، بعد انتقالها إلى سوريا بوقت قصير، نشرت المثنّى على تويتر صورة لأربع نساء يضرمن النيران في جوازات سفرهم الغربية، وبينها جواز سفر أميركي.

وكانت الشابة ناشطة في الدعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقتل الأميركيين وتمجيد تنظيم داعش.

لكن مع اقتراب نهاية التنظيم المتطرف، قالت المثنّى في مقابلة نشرتها الأحد صحيفة "ذي غارديان" إنّها تنبذ التطرّف وتريد العودة إلى ديارها.

واضافت أنّها تعرضت لعملية غسل دماغ على الإنترنت، مؤكدة خجلها من دعمها السابق للمقاتلين التكفيريين.

وتزوّجت المثنّى في سوريا من ثلاثة مقاتلين قتلوا جميعاً ولديها طفل.

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