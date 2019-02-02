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استراليا: إخلاء مطار بريسبان لوجود خطر إرهابي

أخبا ر الآن | كانبرا - أ ستراليا - (وكالات)

أعلنت السلطات الاسترالية إخلاء مطار بريسبان الدولي، وذلك بعد إعلان حالة الطوارئ، في حين تمركزت قوات الشرطة في ساحة المطار في الوقت الحالي.

وتقول تقارير إعلامية أولية، إن هناك رجل مسلح داخل المطار، وقد أعلنت السلطات عن تهديد وصفته بالإرهابي بوجود قنبلة.

وقالت شرطة ولاية كوينزلاند الأسترالية، في بيان: "أصدرت الشرطة إعلاناً بموجب قانون السلامة العامة والمحافظة الليلة في مطار بريسبان بسبب حالة طارئة".

ووفقاً للشرطة، فقد تم توقيف القطارات القريبة، ووقع الحادث في المحطة الدولية للمطار.

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