بريطانيا: إحياء قانون عمره 650 عاما

أخبار الآن | لندن بريطانيا (وكالات)

رجحت صحيفة "الديلي تلغراف" البريطانية لجوء بريطانيا لقانون يعود لـ 650 عاماً لمنع عودة إرهابيي داعش.

الصحيفة قالت إن قانوناً قديماً جداً يتعلق بالخيانة العظمى قد يعاد صياغته مجدداً ليسهل على المدعيين العامين محاكمة المتشددين العائدين.

ونقل التقرير عن وزير الداخلية ساجد جافيد، أنه سيفعل ما بوسعه لمنع عودة الذين "يكرهون بريطانيا" من المناطق التي كان داعش يحتلها، وأعرب الكثير من نواب البرلمان عن قلقهم من القوانين الحالية، التي لم تسمح بمحاكمة سوى 40 إرهابياً من أصل 360 عادوا إلى بريطانيا حتى الآن.

مضيفة أن الوزراء يدرسون عدة طرق لمنع عودة "شاميما بيغوم"، الطالبة البريطانية السابقة التي فرت من بلادها للانضمام لداعش في سوريا، والتي تريد العودة اليوم مع طفلها إلى بريطانيا.

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