داعش المنهار يحاول بالبروباغندا شد عصبه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقرير صحفيا يشير إلى أن مجموعة تستلهم فكر تنظيم داعش نشرت صورة حصل عليها موقع "بي جاي ميديا"، وتظهر انفجارا على سطح ثالث أعلى ناطحة سحاب في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما يعتبر تهديدا مباشرا بشن هجوم إرهابي قد يستهدف المدينة.

وفي الصورة يظهر رجل مقنع يرتدي ملابس عسكرية ويحمل راية تنظيم داعش وفي الخلفية تبدو صورة ليلية لمدينة لوس أنجلوس وفيها لحظة انفجار على سطح مبنى "مركز أون" وسط المدينة.

وكانت الهجمات المتزامنة التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر عام 2015، دفعت المسؤولين في لوس أنجلوس إلى تقييم كيفية الرد والاستجابة لتهديدات مماثلة قد تتعرض لها مدينتهم.

وقال موقع "بي جاي ميديا" إن لوس أنجلوس كانت من ضمن تهديدات سابقة لتنظيم داعش، في إشارة إلى التحذير الذي نشره تنظيم داعش مفاده أنه ستوضع أداة متفجرة إما في "مطار هيثرو " في لندن أو "مطار لوس أنجلوس " أو "مطار كينيدي في نيويورك" .

وقال الخبير في الإرهاب، بريان مايكل جنكينز، الذي شهد أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ حول الأمن الداخلي وهجمات باريس، إن الإرهابيين يهاجمون على الأغلب الأهداف السهلة ، مضيفاً أن نحو 80 في المئة من الهجمات الإرهابية تستهدف أماكن دون إجراءات أمنية مشددة أو دون حراسة .

وأوضح أن وجود عنصر أمن واحد في ملعب كرة قدم أثناء هجمات باريس الإرهابية أدى إلى إلغاء الهجمات، وهذا يعني أن الإرهابيين يبحثون عن أماكن لا يحبذون أن يواجهوا أي تحديات فيها.

من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا سيشكل تغييرا في التكتيك وليس في المهمة ، وذلك خلال كلمة له في مؤتمر ميونخ للأمن، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة ستحافظ على وجودها القوي في المنطقة، وأنها تدرك أن استعادة الأراضي التي كان قد احتلها داعش لن يكون كافيا ، وأضاف بنس أن واشنطن تدخل مرحلة جديدة وستواصل العمل مع جميع الحلفاء لاصطياد فلول تنظيم داعش أينما كان وفي كل وقت .

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه قوات سوريا الديمقراطية عن محاصرة تنظيم داعش داخل مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع في شرق سوريا، مؤكدة أن بلدة الباغوز، آخر معقل للمتشددين، باتت تحت خط النار .

من جهته أضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية تواصل عمليات التمشيط في المزارع الواقعة على مقربة من الباغوز بالقطاع الشرقي من ريف دير الزور بحثا عن فارين من تنظيم داعش لجأوا إلى الأنفاق.

وتأتي هذه التهديدات ممن يحملون فكر التنظيم في وقت يلفظ التنظيم فيه أنفاسه الأخيرة ، بانتظار إعلان الرئيس الأمريكي لجملة من التصريحات بشأن نهاية داعش في العراق وسوريا .

مصدر الصورة : صحيفة ديلي ميل

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