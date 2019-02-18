جزيرة في المحيط الأطلسي للبيع بسعر مغر.. من سيشتريها؟ (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عُرضت جزيرة "هاي" الكائنة في المحيط الأطلسي على بعد ميلين قبالة مدينة غالواي - إيرلندا، بمبلغ 1.25 مليون يورو، وذلك عبر موقع "myhome.ie" للعقارات والممتلكات. وصرّح لوك سبنسر، من دار مزادات سبنسر التي عرضت الجزيرة للبيع على الموقع قائلاً: "إنها جميلة.. هناك الكثير من الطيور والأعشاب والسرخس، ويمكنك النظر إلى المحيط الأطلسي على طول الطريق".

ولفت سبنسر إلى أنّ "المشتري الأقرب هو الدولة الإيرلندية أو أحد الأثرياء، وربما يكون من روسيا أو أحد أقطاب التكنولوجيا مثل شخص ما من غوغل أو مارك زوكبربيرغ".

وإليكم أبرز المعلومات عن هذه الجزيرة:

- تتميز بأنها كانت موطناً لمستوطني العصر الحديدي ورهبان القرون الوسطى وشاعراً باحثاً عن الإلهام. وبعد مرور 3 آلاف عام، أصبحت الجزيرة خالية من السكان.

- تقع على بعد 200 ميل شمال جزر سكيلينغ، وهي نتوءات صخرية قبالة مقاطعة كري، والتي كانت ملاذ لوك سكاي ووكر في سلسلة أفلام "ستار وورز".

- تعادل مساحتها 60 ملعب كرة قدم، وترتفع حوالى 206 أقدام فوق مستوى سطح البحر في وسطها، فيما تنحدر إلى الأسفل عند الأطراف.

- تضمّ بحيرتين من المياه العذبة ومجموعة من الطيور مثل النوارس والخرشنة القطبية والإوز أبيض الرأس وصائد المحار، وصقور الشاهين وغيرها، وهذا ما يجعلها محمية خاصة في الاتحاد الأوروبي.

مصدر الصور: irishmirror.ie

للمزيد:

اتفاق بين الرياض وباريس لإنتاج وتطوير أنظمة بحرية