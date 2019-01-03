قانون جديد في إيرلندا: "الإساءة العاطفية" جريمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دخل قانون العنف الأسري لعام 2018 في إيرلندا، حيز التنفيذ في اليوم الأول من العام الجديد 2019، حيث يوفر حماية جديدة لضحايا "السيطرة القسرية" بين الشريكين، واعتبار الإساءة العاطفية بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون.

وبدوره، أكّد وزير العدل والمساواة الأيرلندي شارلي فلاناغان في بيان، إن "القانون الجديد يقرّ بأن تأثير السيطرة غير العنيفة ضمن علاقة حميمة يمكن أن يكون ضاراً بالضحايا كإيذاء جسدي"، موضحاً أن "القانون الجديد يبعث برسالة مفادها أن المجتمع لن يتحمل بعد الآن يخرق أحد الشريكين قواعد الثقة ضد الآخر في سياق حميم".

و"السيطرة القسرية" هي طريقة يكتسب من خلالها الشخص المعتدي السيطرة على الضحية، وذلك لأغراض تعسفية مثل الاعتداء النفسي والجسدي والجنسي.

ويستخدم هذا الشخص تكتيكات متعددة لممارسة السلطة والسيطرة على غيره، وتعتبر هذه التكتيكات في حد ذاتها مسيئة نفسياً. ويهدف المعتدي إلى السيطرة وتخويف الضحية أو التأثير عليها لتشعر بأنها ليس لديها نفس حقوق أو صلاحيات المعتدي في العلاقة، وبالتالي أقل منه شأناً".

ويشير الخبراء إلى أنّه "على الرغم من أن الإساءة النفسية والعاطفية، بما في ذلك السيطرة على السلوك والعزلة والتهديد بالعنف، فقد يكون من الصعب التعرف عليها وتحديد معالمها أسوة بالعنف الجسدي، إلا أن الإساءة النفسية أو العاطفية يمكن أن لها تنطوي على قدر أكبر من الضرر مقارنة بالعنف الجسدي".

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