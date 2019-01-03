تونس: خمسينيّ يوهم طفلة أنه زميل والدها ويعتدي عليها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ألقت أجهزة الأمن في تونس القبض على رجلٍ خمسيني، متهم بالاعتداء على طفلة صغيرة، في واقعةٍ هزّت الرأي العام التونسي، لاسيما محافظة المنوبة.

وفي التفاصيل، فإنّ "تاريخ الواقعة يعود إلى 21 ديسمبر/كانون الاول، حيث رأى المتهم الطفلة الصغيرة التي لا يتعدّى عمرها الـ10 أعوام في أحد شوارع العاصمة، فأوهمها أنه زميل والدها. وعليه، قام باختطافها وتنفيذ جريمته بحقها".

وبحسب صحيفة "الشروق" التونسية، فإنّ "الطفلة في ذلك اليوم تغيبت عن منزلها. وعلى الأثر، تحرك والدها لإبلاغ مركز الأمن الوطني عن اختفائها، مؤكداً في بلاغه أنها خرجت لشراء بعض الأغراض لو تعد".

وبعد ذلك، عثر مواطن على الطفلة الصغيرة في منطقة والدي الليل بمحافظة المنوبة، حيثُ كانت تعاني من حالة إعياء شديد. وعلى الفور، تمّ نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، ليتضح هناك أنه تم الاعتداء عليها جنسياً، بحسب بيانٍ لوزارة الداخلية التونسية.

وخلال التحقيقات، عرضت الأجهزة الأمنية بعض صور المشتبه بهم على الطفلة الصغيرة، فاستطاعت التعرف على المتهم هو وسيارته. وبناءً على ذلك، تمّ إلقاء القبض على المتهم الخمسيني، والتحقيقات مستمرة في هذه القضية.

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