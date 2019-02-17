ترامب يشيد بالمحادثات الأمريكية الصينية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (أ ف ب)

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الاجتماعات الأخيرة بين مفاوضي الولايات المتحدة والصين في بكين مثمرة جداً.



واختتم مفاوضو الإدارة الأمريكية يومين من المحادثات التجارية المهمة في بكين، وبدا ترامب متفائلاً في إمكانية وضع حدّ للحرب التجارية بين البلدين.



وكتب الرئيس الأمريكي من منزله في ولاية فلوريدا، في تغريدة على تويتر، أن "المفاوضين حول التجارة التقوا في الصين حيث كانت الاجتماعات حول التجارة مثمرة جدا".

وتحدث ترامب عن احتمال تمديد هدنة تنتهي في الأول من آذار/مارس للتوصل إلى اتفاق قبل فرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات الصينية.

وأكد ترامب، الجمعة، أن المفاوضات تسير بشكل "جيد جدا". وقال: "نحن أقرب من أي وقت مضى في هذا البلد لإبرام اتفاق حقيقي".

وكانت الولايات المتحدة هددت برفع الرسوم الجمركية من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة بعد الأول من آذار/مارس على ما قيمته 200 مليار دولار من الواردات الصينية سنوياً، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وفي ختام جولة المفاوضات التي انتهت بلقاء وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، والمفاوض الأمريكي روبرت لايتهايزر بالرئيس الصيني شي جينبينغ، تحدث كل من الطرفين، الجمعة، عن إحراز تقدّم في المفاوضات، لكن اعترفا أيضاً بأن "مسائل صعبة" لا تزال عالقة.

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