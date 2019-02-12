اتفاق مبدئي يجنب أمريكا الإغلاق الحكومي

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (فرانس برس)

توصلَ المشرعون الأمريكيون إلى اتفاقٍٍ مبدئي لتجنبِ إغلاقٍ حكومي جديد نهاية الأسبوع , يتضمن تمويلاً يفوقُ المليار دولار لبناءِ جدارٍ عند الحدود الجنوبية للبلاد. الخلافُ على تمويلِ مشروع الجدار عند الحدود مع المكسيك، أدى إلى أكبرِ إغلاقٍ حكومي في تاريخِ الولايات المتحدة الأمريكية استمر أكثر من شهر وانتهى في 25 كانون الثاني/يناير عندما وقع ترمب قانوناً يعطي المشرعين ثلاثة أسابيع للتوصل إلى اتفاق أو مواجهة الشلل الحكومي مجدداً.

وقال السيناتور ريتشارد شالبي، أحد المفاوضين الجمهوريين الرئيسيين، للصحافيين: "توصلنا إلى اتفاق بيننا من حيث المبدأ حول الأمن الداخلي وستة قوانين أخرى". كما ذكر مساعدون لأعضاء في مجلس النواب لفرانس برس أن الاتفاق يتضمن تخصيص تمويل يفوق المليار دولار لبناء جدار عند الحدود مع المكسيك، وهو أحد الوعود الانتخابية للرئيس دونالد ترامب الذي كان يطالب ب 5 مليارات دولار من أجل مشروعه.

ويسمح الرقم، الذي تم الاتفاق عليه، بتمويل بناء 55 ميلاً (89 كيلومتراً) من الجدار في منطقة ريو غاراندي فالي جنوب تكساس، وفق المساعدين. لكن لا يزال أمام هذا الاتفاق الحصول على موافقة البيت الأبيض.

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