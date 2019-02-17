البنتاغون: تمويل الجدار الحدودي لم يحسم بعد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان إن البنتاغون لم يحسم ضرورة بناء جدار حدودي , أو حجم الأموال العسكرية التي ستستخدم لتمويله.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ على المستوى الوطني , في محاولة لتمويل الجدار الذي وعد ببنائه على الحدود الأمريكية المكسيكية دون انتظار موافقة الكونغرس.

وبإعلان حالة الطوارئ يمكن لترمب استخدام تمويل معين من وزارة الدفاع لبناء الجدار.

وبموجب القانون، فإن وزير الدفاع يجب أن يقرر إن كانت هناك ضرورة عسكرية لبناء الجدار قبل استخدام أي أموال من ميزانية البناء العسكرية.

والبنتاغون هو الوزارة التي لديها، بفارق شاسع عن بقية الوزارات الفيدرالية، أضخم ميزانية مخصّصة للحالات الطارئة، وقد أعلن البيت الأبيض أنّ ترمب سيستخدم من هذه الميزانية مبلغ 6,1 مليار دولار لتشييد الجدار.



اقرا: اتفاق مبدئي يجنب أمريكا الإغلاق الحكومي