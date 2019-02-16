واشنطن تخطط لسحب اكثر من الف جندي من افغانستان

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

قال قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الجنرال جوزيف فوتيل، إن الولايات المتحدة قد تسحب أكثر من ألف عنصر من قواتها المتواجدة على الأراضي الأفغانية.

وتوقع الجنرال فوتيل أن يقلص الجيش الأمريكي عدد قواته في أفغانستان، في إطار حملة لرفع مستوى الكفاءة، يشرف عليها القائد العسكري الجديد، وذلك حتى قبل أي تقليص للقوات في إطار اتفاق سلام، مشيرا إلى أن الخفض قد يتجاوز ألف فرد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس في وقت سابق من الشهر الجاري أنه ينوي سحب جزء من القوات الأمريكية من أفغانستان، في ظل ما تحقق من تقدم في مفاوضات السلام مع جماعة طالبان، قائلا "الأمم العظيمة لا تخوض حروبا بلا نهاية".

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