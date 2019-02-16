عاجل

واشنطن تخطط لسحب اكثر من الف جندي من افغانستان

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

قال قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الجنرال جوزيف فوتيل، إن الولايات المتحدة قد تسحب أكثر من ألف عنصر من قواتها المتواجدة على الأراضي الأفغانية.

وتوقع الجنرال فوتيل أن يقلص الجيش الأمريكي عدد قواته في أفغانستان، في إطار حملة لرفع مستوى الكفاءة، يشرف عليها القائد العسكري الجديد، وذلك حتى قبل أي تقليص للقوات في إطار اتفاق سلام، مشيرا إلى أن الخفض قد يتجاوز ألف فرد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس في وقت سابق من الشهر الجاري أنه ينوي سحب جزء من القوات الأمريكية من أفغانستان، في ظل ما تحقق من تقدم في مفاوضات السلام مع جماعة طالبان، قائلا "الأمم العظيمة لا تخوض حروبا بلا نهاية".

إقرأ أيضاً:

جنرال أمريكي يوصي بمواصلة تسليح قوات سوريا الديمقراطية

#طالبان #الجيش الأمريكي #جوزيف فوتيل #امريكا #افغانستان

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...