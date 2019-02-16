إيران تعلن فشل إطلاق قمر صناعي للمرة الثانية

أخبار الآن | طهران - إيران - (رويترز)

قال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف في مقابلة مع محطة (إن.بي.سي) نشرت يوم الجمعة إن محاولة إيران إطلاق قمر صناعي ثان خلال الشهرين الماضيين باءت بالفشل أيضاً.

ورغم المحاولتين الفاشلتين فإن تصريحات ظريف ستثير على الأرجح التوترات مع الولايات المتحدة، لكن إيران تعتبر أن محاولات إطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء والتجارب الصاروخية لا تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من إمكانية استخدام التكنولوجيا الباليستية طويلة المدى في إطلاق رؤوس صواريخ وليس فقط في إرسال أقمار صناعية إلى الفضاء.

ولم يرد ممثل عن مجلس الأمن القومي الأمريكي على الفور على طلب للتعليق.

وقالت إيران الشهر الماضي إنها حاولت إطلاق قمر صناعي لكنه لم يصل إلى السرعة المطلوبة وفشل. وقال وزير الاتصالات الإيراني وقتها إن القمر الصناعي ”بايام“ كان من المفترض أن يستخدم في أغراض التصوير والاتصالات لنحو ثلاثة أعوام.

يذكر أن إيران كانت قد حاولت الشهر الماضي إطلاق قمر صناعي لكن المحاولة فشلت أيضا.

كانت إيران أطلقت أول قمر صناعي محلي الصنع في 2009 في الذكرى الثلاثين للثورة الإسلامية التي اندلعت عام 1979.

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