جنرال أمريكي يحذر من إعلان النصر على داعش

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

حذّر قائد القوات الخاصة الأمريكية، الجنرال رِيْموند توماس، من إعلان "النصر" على تنظيم داعش الذي ما زال يتحصن في آخر جيوبه في سوريا.

وخلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلّحة في مجلس الشيوخ، سأل سناتورْ الجنرالَ توماس عن ماهية الانتصار في سوريا، فأجاب بأنه "لا يستسهل استخدام عبارة نصر محل عبارة هدف"

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكّد لدى إعلانه في ديسمبر 2018 عزمه على سحب القوات الأمريكية من سوريا والبالغ عددهم ألفي جندي، معظمهم من أفراد القوات الخاصة، أنّ واشنطن "انتصرت" في الحرب على داعش بسوريا.



وأضاف الجنرال ريموند توماس: "الهدف يتمثّل في تقليص التهديد في تلك المنطقة (...) ونحن على وشك تقليص هذا التهديد (..) وبصدد تحديد القدرات التي يجب أن تبقى في المكان داخل المنطقة حتى نضمن هذا الهدف".

كما أكّد الجنرال أنّه ليس واثقاً من تقييم الوضع في سوريا. وقال "إنّه أحد التحديات الأشدّ تعقيداً التي واجهتها قواتنا منذ فترة".

ومنذ تصريح ترامب ذاك، حرص مسؤولون أمريكيون على التقليل من أهمية إعلان النصر النهائي على داعش، مشيرين إلى أنّ التنظيم سيبقى يمثل تهديداً حتى بعد فقدانه ما كان قد احتله منذ عام 2014.





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