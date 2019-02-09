انطلاق "المعركة الأخيرة" ضد داعش في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

تبدأ قوات سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، هجوما ضد آخر جيب يحتله تنظيم "داعش" شرقي نهر الفرات.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو كبرائيل، إن العمليات جاءت بعد إجلاء معظم المدنيين من آخر جيب لـ"داعش" في ريف دير الزور.

وأضاف كبرائيل أنه تم إجلاء أكثر من 50 ألف مدني من المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم

يذكر أن 10 مسلحين من تنظيم "داعش" قتلوا خلال هجوم انتحاري على حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور بسوريا.

وذكرت تقارير صحفية اليوم أن 12 انتحاريا من تنظيم "داعش" نفذوا هجوما على حقل العمر النفطي بدير الزور، مشيرة إلى أن التحالف الدولي شن غارات جوية عليهم، ما أسفر عن مقتل 10 من عناصر التنظيم.

وكان مصطفى بالي، المسؤول الإعلامي بالقوات القوات المدعومة من واشنطن، قال إن المعركة ستنطلق "هذه الليلة (ليلة السبت) وستكون مهمتها القضاء على آخر فلول التنظيم"، واصفا المعركة بـ"الأخيرة".

وتابع بالي أن قوات سوريا الديمقراطية تعاملت خلال الأيام العشرة الأخيرة مع المعركة "بصبر"، حيث تم إجلاء المدنيين من الجيب الذي يضم قريتين قرب الحدود العراقية.

والأربعاء توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يكون "داعش" قد خسر جميع الأراضي التي كان يوما ما يسيطر عليها في العراق وسوريا، بحلول الأسبوع المقبل.

وشنت قوات سوريا الديمقراطية هجوما لوضع حد لوجود "داعش" في سوريا في سبتمبر من العام الماضي، وهي المعركة التي خلفت مئات القتلى من الجانبين.

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