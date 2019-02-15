المباحثات الأمريكية - الصينية أحرزت تقدماً

أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية (أ ف ب)

أعلن البيت الأبيض الجمعة أنّ المفاوضات التي عقدت هذا الأسبوع في بكين بين الولايات المتحدة والصين بشأن رأب الخلافات التجارية بينهما أتاحت "إحراز تقدم".

البيت الأبيض أشار إلى أنّ "الكثير من العمل" لا يزال متبقياً، مؤكداً أنّ "المباحثات ستتواصل الأسبوع المقبل في واشنطن على مستوى الوزراء ونواب الوزراء".

وأجرى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين وممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايز محادثات مثمرة مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، كبير مسؤولي التجارة في بكين.

وذكر البيت الأبيض في بيان أنّ الولايات المتحدة "ركزت على مسائل هيكلية من بينها النقل التعسفي للتكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية والعملة".

وأشار إلى أن الطرفين ناقشا شراء الصين لسلع وخدمات أميركية لتقليل العجز التجاري الثنائي "الكبير والمستمر".

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