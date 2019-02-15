إقرار مشروع قانون يجنّب البلاد إغلاقاً حكومياً في أمريكا
أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة ( أ ف ب )
أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية 300 صوت مقابل 128 مشروع قانون لتمويل الإدارات الفدرالية يجنّب البلاد إغلاقاً حكومياً وشيكاً، وذلك بعيد إقراره بأغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ.
وهذا النصّ الذي توصّل إليه الحزبان الديموقراطي والجمهوري بعد مفاوضات شاقّة , يؤمّن التمويل اللازم لعمل الإدارات الفدرالية , لكنّه لا يوفّر التمويل الذي طلبه الرئيس دونالد ترامب لبناء جدار حدودي مع المكسيك.
بيد أنّ البيت الأبيض استبق إقرار النص في الكونغرس بالقول إن الرئيس سيوقّع عليه وينشره حالما يحال إليه، لكنّه في الوقت نفسه سيعلن حالة الطوارئ الوطنية لتمويل بناء الجدار الحدودي.
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