إقرار مشروع قانون يجنّب البلاد إغلاقاً حكومياً في أمريكا

... رئيس الوزراء الليبي يعلن تغييراً حكومياً وشيكاً أعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أنه سيجري في الأيام المقبلة تغييرا حكوميا في محاولة لتجاوز الأزمة السياسية

... البيت الأبيض لا يستبعد إغلاقاً حكومياً جديداً لم يستبعد البيت الأبيض، حصول "إغلاق" حكومي جديد إذا لم يحصل على اتفاق بحلول 15 فبراير(شباط) مع الديموقراطيين لتمويل الجدار الذي يرغب الرئيس الأمريكي في بنائه

... انفوغرافيك: كل ما تريد معرفته عن آيفون 7 وآيفون 7 بلس.. موعد توفرهما، الأسعار والمزايا أطلقت شركة آبل الجيل الجديد من هاتفها الذكي والذي يحمل اسم آيفون 7 وآيفون 7 بلس، وهو يتضمن عدداً من المميزات الجديدة من أبرزها مقاومة المياه

... واشنطن تبدي استعدادها لإعادة "جهاديين" إلى بلدانهم من سوريا أكدت الولايات المتحدة استعدادها لمساعدة الدول التي تريد إعادة الجهاديين المعتقلين من مواطنيها مع عائلاتهم من سوريا الى بلدانهم

... أسرار جاسوس تابع لبريطانيا داخل تنظيم القاعدة فرصة إجراء مقابلة مع جاسوس لا تأتي دائما. هذه قصة أيمن دين وهو الجاسوس الأخطر لبريطانيا داخل تنظيم القاعدة.