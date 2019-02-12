منظمة: الإيبولا قتلت 97 طفلا بالكونغو الديمقراطية

أخبار الآن | كينشاسا - الكونغو الديمقراطية (صحف)

لقي ما لا يقل عن 97 طفلا بينهم 65 دون سن الخامسة حتفهم، بسبب فيروس الإيبولا المنتشر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك منذ إعلان تفشي المرض في الأول من أغسطس الماضي، كشفت منظمة "انقذوا الأطفال" المعنية بحماية حقوق الأطفال على مستوى العالم.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أمس انه تم تسجيل 811 حالة إصابة بأعراض الحمى النزفية في مقاطعتي كيفو وإيتوري، فيما جاءت نتائج التحاليل الخاصة بـ 750 حالة إيجابية بفيروس الإيبولا، والذي يسبب نوعا من الحمى النزفية المميتة في كثير من الأحيان.

ونقلت الشبكة عن هيذر كير مديرة منظمة انقذوا الأطفال في جمهورية الكونغو قولها "نحن في مفترق طرق، إذا لم نتخذ خطوات عاجلة لاحتواء ذلك قد يستمر تفشي المرض ستة أشهر أخرى، إن لم يكن طوال العام".

ووفقا لمنظمة انقذوا الأطفال، فقد ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة في شهر يناير من حوالي 20 حالة في الأسبوع إلى أكثر من 40 حالة، فيما قالت كير "من المهم للغاية إقناع المجتمعات بأن الإيبولا هي مصدر قلق عاجل وحقيقي، لذا علينا أن نزيد من جهودنا لبناء الثقة والمساعدة على إحداث تحول في هذا الصدد".

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