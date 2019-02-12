الاتحاد الأفريقي يحذر من انتشار الإرهاب في دول الساحل

أخبار الآن| اديس ابابا - اثيوبيا - (وكالات)

دعا مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، الاثنين، دول الاتحاد إلى التصدي لأسباب التطرف منددا بانتشار "الإرهاب" في منطقة الساحل.

وقال شرقي للصحافيين على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن "الإرهاب يتمدد" مشيرا بشكل خاص إلى دول على الطرف الجنوبي لمنطقة الساحل.

وأضاف "هناك أعداد متزايدة من إرهابيين يهاجمون سكانا مدنيين ومؤسسات في هذه الدول".

وأضاف "بشكل شبه يومي، تواجه بوركينا فاسو هجمات إجرامية وإرهابية".

ولاحظ شرقي أن خليطا من هجمات متطرفة ونزاع بين اثنيات وصدامات بين مربي ماشية ومزارعين يؤدي إلى "مستوى كبير غير مسبوق من العنف".

وأكد أن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي اتفقت على مكافحة آفة التطرف بشكل أكثر شمولا.



إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأفريقي يدعو لقمة حول ليبيا وانتخابات في أكتوبر