رئيس وزراء لموظفات بلاده: ابحثوا عن زوج في الـ2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دعا رئيس وزراء تونغا أكيليسي بوهيفا "كبريات الموظفات الحكوميات غير المتزوجات إلى البحث عن زوج في العام 2019، باعتباره أولوية"، وذلك في ختام اجتماع للعاملين بالحكومة أمس الأول، وفقاً لصحيفة "ماتانغي تونغا" المحلية.

وقال: "علمت أن هناك الكثير من النساء المتعلمات، لكنهن غير متزوجات. هنّ في مناصب عليا في مكتب رئيس الوزراء، ولجنة الخدمات العامة، ووزارة الشؤون الخارجية". وتابع: "أحثكن جميعاً، رجاءً ابحثن عن زوج في 2019 كمسألة ذات أولوية".

وتونغا، مملكة صغيرة يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 ألف شخص، وتضم أكثر من 170 جزيرة في جنوب المحيط الهادئ.

(رئيس الوزراء أكيليسي بوهيفا - Radio NZ)

للمزيد:

حذاء رئيس وزراء يستفز متابعي "تويتر": "الفوتوشوب" فضحه (صور)