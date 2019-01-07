تشكيل "مجلس وطني" في الغابون في غياب الرئيس بونغو

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

سيطر ضباط في جيش الغابون، الأحد، على الإذاعة الوطنية ومنعوا إذاعة كلمة الرئيس بمناسبة العام الجديد، فيما يبدو أنه محاولة انقلاب، حسب رويترز. وقالت فرانس برس إن الضباط في الجيش الغابوني أعلنوا تشكيل "مجلس وطني للإصلاح" وسط إطلاق نار في العاصمة ليبرفيل و في غياب الرئيس علي بونغو.

وأعلن الضباط بيانهم في غياب الرئيس علي بونغو الموجود في نقاهة خارج البلاد، في رسالة تليت عبر الإذاعة الرسمية قرابة الساعة السادسة والنصف صباح الاثنين. وسمع مراسل وكالة فرانس برس في هذه الأثناء طلقات نارية حول مبنى الإذاعة والتلفزيون بوسط العاصمة، فيما كانت مدرعات تقطع الطريق إلى الموقع.

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