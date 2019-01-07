حكومة الغابون: الوضع "تحت السيطرة" وتم توقيف المتمردين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت الحكومة في الغابون ان الوضع في البلاد "تحت السيطرة" وتم توقيف المتمردين، فيما دان الاتحاد الإفريقي "بشدّة" محاولة الانقلاب في الغابون.

وكان ضباط في الجيش قد سيطروا اليوم ، على الإذاعة الوطنية ومنعوا إذاعة كلمة الرئيس بمناسبة العام الجديد، فيما يبدو أنها محاولة انقلاب، بحسب رويترز. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الضباط في الجيش الغابوني أعلنوا تشكيل "مجلس وطني للإصلاح" وسط إطلاق نار في العاصمة ليبرفيل, و في غياب الرئيس علي بونغو.

وأعلن الضباط بيانهم في غياب الرئيس علي بونغو الموجود في نقاهة خارج البلاد، في رسالة تليت عبر الإذاعة الرسمية قرابة الساعة السادسة والنصف صباح الاثنين. وسمع مراسل وكالة فرانس برس في هذه الأثناء طلقات نارية حول مبنى الإذاعة والتلفزيون بوسط العاصمة.

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