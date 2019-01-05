صدامات بين الشرطة الفرنسية والسترات الصفر في باريس

أخبار الآن | باريس – فرنسا ( أ.ف.ب )

وقعت صدامات في باريس بين محتجين من السترات الصفر وعناصر من قوى الأمن الفرنسي ، بحسب ما أفاد الوكالة الفرنسية .

وكانت الاحتجاجات قبدأت سلمية قبل ان يلقي متظاهرون على أرصفة نهر السين قرب مقر البلدية مقذوفات على القوى الأمنية والتي ردّت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع.

وبحسب الوكالة فإن الصدامات أدت الى تباطوء تقدم المتظاهرين الذين كانوا يتجهون نحو مقر الجمعية الوطنية في العاصمة.

إلا أن عددا من المتظاهرين واصلوا تقدمهم، فقطعوا نهر السين في اتجاه حي سان ميشال واتجهوا نحو البرلمان.

وكانت حركة "السترات الصفراء" دعت إلى يوم تعبئة ثامن السبت بعد اعتقال أحد قادتها المعروفين في الإعلام، في تحد للحكومة التي باتت تصف التحرك بـ"العصيان" وتطالب بعودة النظام.

وانطلقت هذه الحركة في السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقد ضمت فرنسيين من الطبقتين الشعبية والوسطى أرادوا التنديد بالسياسات المالية والاجتماعية للحكومة التي يعتبرونها ظالمة، والمطالبة بتحسين القوة الشرائية في البلاد.

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