كارلوس غصن يعتبر انه "يعاقب" قبل أن تتم ادانته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



اعتبر كارلوس غصن الرئيس السابق لمجموعتي رينو ونيسان الخميس أنه "يعاقب" حتى قبل أن تتم ادانته مشيرا الى أن شركة نيسان تحاول "تدمير سمعته".

وقال غصن في مقابلة مع وكالة فرانس برس وصحيفة "ليزيكو" الفرنسية، هي الاولى له مع صحافيين من وسائل اعلام غير يابانية، "لماذا أعاقب قبل ان تتم ادانتي؟" وأشار إلى أنها "قضية خيانة وهناك عدة أسباب لذلك" معتبرا أن المعارضة الداخلية لاندماج أكبر بين عملاقي السيارات كان وراء توقيفه في اليابان في 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

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