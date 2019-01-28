ماكرون "قلق" من ظروف احتجاز كارلوس غصن في اليابان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أبدى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قلقه من الظروف التي يواجهها كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة رينو داخل محبسه في اليابان.

وقال ماكرون للصحفيين، خلال زيارته إلى مصر إن موضوع الاحتجاز قد طال امده ، وعلى الرغم من قلقه على ظروف احتجاز غصن، أوضح ماكرون أن الأزمة المحيطة بغصن لا تشكل خطرا على تحالف صناعة السيارات بين رينو ونيسان.

ولا يزال غصن رهن الحبس في أعقاب اعتقاله في اليابان في نوفمبر، واتهامه بارتكاب مخالفات مالية.

وتتّهم النيابة في اليابان غصن بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي في بيانات رسمية قدمها للمساهمين بين عامي 2010 و2018. ونقل خسائر استثمارات مالية شخصية إلى دفاتر نيسان بشكل مؤقت. وينفي غصن الاتهامات.

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