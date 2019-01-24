دار رينو للسيارات تتخلّى عن كارلوس غصن وتستبدله اليوم

أخبار الآن | باريس- فرنسا (متابعات)



من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات اليوم الخميس لاختيار قيادة جديدة تحل محل كارلوس غصن الذي يواجه تهماً بالاحتيال وخيانة الثقة في اليابان.



ومن المتوقع أن يعين اجتماع مجلس الإدارة اليوم جان دومينيك سينار من شركة ميشلان رئيسا لمجلس الإدارة، وتيري بولار نائب غصن، رئيساً تنفيذياً لشركة رينو. وكان غصن يشغل كلا المنصبين.

وفي البداية عقب اعتقاله في 19 نوفمبر، وقفت شركة "رينو" إلى جانب غصن وقامت بتعيين قيادة مؤقتة، إلا أن الحكومة الفرنسية، أكبر المساهمين في شركة "رينو"، ضغطت باتجاه استبداله.

وينفي غصن الاتهامات اليابانية بأنه قدم بيانات غير دقيقة عن دخله الشخصي كرئيس لشركة #نيسان من بين تهم أخرى.

وقال وزير المالية الفرنسي أمس، في منتجع #دافوس السويسري، إن تعزيز نشاط "رينو-نيسان" يجب أن يحتل الأولوية المطلقة لقيادة "رينو" الجديدة.

وزير المالية: غصن استقال

من ناحية أخرى، أبلغ وزير المالية الفرنسي برونو لومير تلفزيون "بلومبرغ" في مقابلة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن كارلوس غصن استقال من شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو.

وقال لومير: "كارلوس غصن استقال للتو".

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